Motorrad: Öttl gibt beim Saisonfinale auf - Öncü schreibt Geschichte

Valencia (SID) - Motorrad-Pilot Philipp Öttl (Ainring) hat beim Saisonfinale in Valencia einen Tag zum Vergessen erlebt und als Zuschauer den Sensationssieg des Türken Can Öncü verfolgt. Vor seinem letzten Moto3-Rennen sprang die Maschine des 22-Jährigen nicht an, Öttl musste dem Feld aus der Boxengasse auf nasser Strecke hinterherjagen und gab nach 15 Runden auf.

Can Öncü ist jüngster Grand-Prix-Sieger der Geschichte © SID

Im 18. Lauf des Jahres sorgte Öncü bei seinem ersten WM-Start für eine faustdicke Überraschung. Mit 15 Jahren und 115 Tagen kürte sich der Wildcard-Starter zum jüngsten Grand-Prix-Sieger der Geschichte, dazu fuhr der Teenager als erster Pilot aus der Türkei auf Platz eins. Weltmeister Jorge Martin (Spanien) wurde Zweiter, John McPhee (Großbritannien) Dritter. "Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich bin im besten Team, Danke an alle", sagte Öncü.

Für Öttl endete in Spanien ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Anfang Mai hatte der Oberbayer in Jerez den ersten Sieg seiner Karriere gefeiert, danach ging nicht mehr viel. Nur zweimal schaffte es der einzige Deutsche in der kleinsten Klasse seitdem unter die Top 10. Im Gesamtklassement belegte er am Ende Platz 16. Immerhin: Seit August steht fest, dass Öttl zur neuen Saison in die Moto2 aufsteigt und für das französische Team Tech3 fahren wird.