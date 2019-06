Motorrad: Öttl in Barcelona nicht am Start

Barcelona (SID) - Motorrad-Pilot Phillip Öttl (Ainring) kann beim Großen Preis von Katalonien in Barcelona nicht an den Start gehen. Den 23-Jährigen plagen nach einem Sturz am Freitag weiter Kopfschmerzen und Sehstörungen. Das gab das KTM-Tech3-Team wenige Stunden vor dem Moto2-Rennen am Sonntag (12.20 Uhr/ServusTV und DAZN) bekannt.

Öttl kann in Barcelona nach einem Sturz nicht starten © SID

"Man hat es heute Morgen noch einmal probiert, aber es geht nicht", sagte Öttls Vater Peter bei ServusTV. Philipp Öttl fährt seine erste Saison in der Moto2-Klasse. Einen WM-Punkt hat er noch nicht geholt.