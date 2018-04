Motorrad: Schrötter in Austin nach Sturz ausgeschieden

Austin (SID) - Marcel Schrötter ist beim Großen Motorrad-Preis von Amerika nach einem heftigen Sturz ausgeschieden. Der 25-Jährige aus Vilgertshofen kam in Austin/Texas zwölf Runden vor Schluss zu Fall und verpasste die Chance auf das beste Ergebnis seiner Moto2-Karriere. Schrötter fuhr lange auf Position vier, zuvor war der Oberbayer einmal Fünfter geworden (2016).

Marcel Schrötter in Austin gestürzt © SID

Schrötter verlor auf dem Circuit of the Americas in einer Bergab-Passage die Kontrolle über seine Kalex und knallte auf den Asphalt. Schrötter hatte Schmerzen an der linken Schulter, zunächst war nicht klar, wie schwerwiegend die Verletzung ist. Er wurde ins Medical Centre gebracht. Bei den ersten beiden Saisonrennen hatte der Deutsche die Plätze sieben und zehn belegt.

In den USA holte sich der Italiener Francesco Bagnaia den zweiten Sieg der Saison und übernahm mit 57 Punkten die Führung in der Gesamtwertung.