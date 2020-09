Motorrad: Schrötter in Barcelona Zehnter

Köln (SID) - Motorrad-Pilot Marcel Schrötter (Vilgertshofen) hat seine fünfte Top-10-Platzierung in der laufenden Weltmeisterschaft geholt. Beim Großen Preis von Katalonien in Barcelona wurde der 27-Jährige in der Moto2 nach einer Aufholjagd Zehnter und holte sechs Punkte.

Marcl Schrötter fuhr in Spanien mit gebrochenen Zehen © SID

Luca Marini feierte auf dem Circuit de Catalunya seinen dritten Saisonsieg, der Halbbruder des italienischen MotoGP-Superstars Valentino Rossi kam seinem ersten Weltmeistertitel damit wieder einen Schritt näher. Marini führt mit jetzt 150 Punkten vor seinem Landsmann Enea Bastianini (130), der in Barcelona nur Sechster wurde.

Schrötter versprach nach starken Trainingsleistungen am Freitag (3.) und dem schwachen Qualifying am Samstag (15.) "volle Attacke". Der Oberbayer verbesserte sich im Rennen immerhin um fünf Positionen, weiter hinten landete er in diesem Jahr aber nur in Brünn/Tschechien (15.) und Spielberg/Österreich (11.).