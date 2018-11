Motorrad: Skandalpilot Fenati vor Comeback

Köln (SID) - Der italienische Skandalrennfahrer Romano Fenati steht offenbar vor einem überraschenden Comeback im Motorradsport. Wie italienische Medien am Dienstag übereinstimmend berichteten, erhält der 22-Jährige von seinem früheren Team Marinelli Snipers, das den Piloten nach einem lebensgefährlichen Manöver im September entlassen hatte, zur kommenden Saison eine neue Chance in der Moto3-Weltmeisterschaft. Fenati hatte eigentlich seinen Rückzug vom Motorradsport verkündet.

Fenati wurde nun auch in seinem Heimatland gesperrt © SID

Fenati hatte seinem Landsmann Stefano Manzi während des WM-Rennens der Moto2 in Misano am 9. September bei einer Geschwindigkeit von rund 230 km/h in den Lenker gegriffen und den Bremshebel gezogen. Manzi verzichtete auf eine Klage, doch der Rennstall entließ Fenati, der Motorrad-Weltverband FIM sperrte ihn bis zum Jahresende. Der Übeltäter kündigte daraufhin an, künftig im Eisenwarengeschäft seiner Familie zu arbeiten.