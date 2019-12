Motorrad: Teenager Geiger bestreitet Saisonauftakt in der Moto3

Köln (SID) - Das Motorrad-Team PrüstelGP aus dem sächsischen Callenberg wird in den ersten Rennen der kommenden Saison der Moto3-WM das deutsche Talent Dirk Geiger einsetzen. Wie Prüstel am Sonntag bekannt gab, wird der 17-Jährige die vier Läufe in Katar, Thailand, den USA und Argentinien neben dem Schweizer Jason Dupasquier bestreiten.

PrüstelGP setzt auf Dirk Geiger © SID

"Ihr werdet den besten Dirk Geiger sehen, den es je gab. Ich werde nicht nur antreten, um dabei zu sein, sondern möchte Deutschland auch gerecht vertreten und alle Motorsportfans begeistern", sagte Geiger.

Der Teenager hatte in der abgelaufenen Saison per Wildcard für Prüstels Kooperations-Partner Kiefer Racing beim Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring sein Debüt in der Moto3 gefeiert. Bei seinem bislang einzigen Einsatz belegte er Platz 23.