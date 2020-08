Motorrad-WM: Saisonfinale in Portugal

Köln (SID) - Die laufende Saison in der Motorrad-WM wird ihren Abschluss in Portugal finden. Das teilten der Motorrad-Weltverband FIM, die Teamvereinigung IRTA und der WM-Vermarkter Dorna am Montag mit. Der Große Preis von Portugal bildet am 22. November auf dem Autodromo Internacional do Algarve in Portimao den Abschluss nach 15 Moto2- und Moto3-Rennen sowie 14 Läufen in der Königsklasse MotoGP.

Auch die MotoGP beendet ihre Saison in Portimao © SID

Der Geschäftsführer der Strecke Paulo Pinheiro erhofft sich bei dem Saisonfinale sogar eine Rückkehr der Zuschauer. "Wir arbeiten daran, Fans bei dem Rennen zuzulassen", so Pinheiro in einem Statement: "Wir starten mit einer Kapazität von 30.000 Zuschauern über das Rennwochenende und werden dann zusammen mit Dorna und den Gesundheitsbehörden über die nächsten Schritte entscheiden."

Bereits Ende Juli hatten die Veranstalter bekannt gegeben, dass die Rennen in Argentinien, Thailand und Malaysia wegen der Corona-Pandemie 2020 ausfallen und damit alle WM-Läufe in Europa stattfinden werden. Nur der Austragungsort des Saisonfinals war noch offen. Die Runde in Portimao dient seit 2017 als Reservestrecke. In Portugal selbst fand zuletzt 2012 ein Rennen der Motorrad-WM statt.

Moto2 und Moto3 waren am 8. März in Katar in die Saison gestartet, die MotoGP-Piloten hatten ihr Debüt in diesem Jahr am 19. Juli in Jerez/Spanien gegeben. Weiter geht es am 16. August in Spielberg/Österreich. Alle Klassen absolvieren noch elf Rennen, ursprünglich waren 20 Läufe vorgesehen.

- Der restliche WM-Kalender im Überblick:

16. August: Großer Preis von Österreich in Spielberg

23. August: Großer Preis der Steiermark in Spielberg

13. September: Großer Preis von San Marino in Misano

20. September: Großer Preis der Emilia Romagna in Misano

27. September: Großer Preis von Katalonien in Barcelona

11. Oktober: Großer Preis von Frankreich in Le Mans

18. Oktober: Großer Preis von Aragon in Alcaniz

25. Oktober: Großer Preis von Teruel in Alcaniz

8. November: Großer Preis von Europa in Valencia

15. November: Großer Preis von Valencia

22. November: Großer Preis von Portugal