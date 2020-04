Motorrad-WM vor dem Aus?: Läufe in Italien und Spanien verlegt

Köln (SID) - Wegen der Coronakrise sind zwei weitere Rennen der Motorrad-Weltmeisterschaft verschoben worden, der WM droht damit immer mehr das Aus. Für die Großen Preise von Italien (31. Mai) in Mugello und Katalonien in Barcelona (7. Juni) sind noch keine neuen Termine gefunden worden. Italien und Spanien sind die europäischen Hotspots der Corona-Pandemie. Auf dem Kalender steht als nächste Station am 21. Juni der Große Preis von Deutschland auf dem Sachsenring.

Moto-GP-Pilot Marc Marquez © SID

"Ich bin nicht sehr zuversichtlich, dass wir die Möglichkeit haben werden, die GP-Saison 2020 durchzuführen", sagte Carmelo Ezpeleta von WM-Vermarkter Dorna im Interview mit Speedweek.com, "auch wenn wir weiter emsig daran arbeiten. Wir fassen alle erdenklichen Lösungen ins Auge." Es würde ihn aber "überraschen, wenn es möglich wäre, in diesem Jahr WM-Rennen zu fahren."

Aber natürlich hoffe er, dass dieses Szenario nicht eintreffe. Selbst einen späten Saisonstart hält der Spanier Ezpeleta für denkbar: "Wenn wir im September beginnen könnten, ließen sich noch mehr als vier oder fünf Grand Prix abwickeln. Wir könnten dann den Kalender noch einmal komplett auf den Kopf stellen." Selbst Geisterrennen kann sich Ezpeleta vorstellen: "Ja, denn es ist besser, Rennen ohne Zuschauer zu haben statt gar keine Rennen."

Zuletzt waren bereits die WM-Läufe in Jerez de la Frontera (Spanien/3. Mai) und Le Mans (Frankreich/17. Mai) verlegt worden, auch hierfür gibt es noch kein neues Datum. Damit müssen die Moto-GP-Piloten um den spanischen Champion Marc Marquez weiter auf ihren Saisonstart warten. Die Moto2 und Moto3 waren Anfang März in Katar gefahren, die MotoGP aber nicht. Zuletzt hatte es bereits mehrere Verschiebungen (Thailand, USA, Argentinien) gegeben.

Der WM-Kalender im Überblick:

Großer Preis von Spanien in Jerez (Termin offen)

Großer Preis von Frankreich in Le Mans (Termin offen)

Großer Preis von Italien in Mugello (Termin offen)

Großer Preis von Katalonien in Barcelona (Termin offen)

21. Juni: Großer Preis von Deutschland auf dem Sachsenring

28. Juni: Großer Preis der Niederlande in Assen

12. Juli: Großer Preis von Finnland in Iitti (unter Vorbehalt)

09. August: Großer Preis von Tschechien in Brünn

16. August: Großer Preis von Österreich in Spielberg

30. August: Großer Preis von Großbritannien in Silverstone

13. September: Großer Preis von San Marino in Misano

27. September: Großer Preis von Aragon in Alcaniz

04. Oktober: Großer Preis von Thailand in Buriram (ursprünglich 22. März)

18. Oktober: Großer Preis von Japan in Motegi

25. Oktober: Großer Preis von Australien auf Phillip Island

01. November: Großer Preis von Malaysia in Sepang

15. November: Großer Preis von Amerika in Austin/Texas (ursprünglich 5. April)

22. November: Großer Preis von Argentinien in Termas de Rio Hondo (ursprünglich 19. April)

29. November: Großer Preis von Valencia