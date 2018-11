Motorsport: Vier deutsche Bewerberinnen für neue "W-Series"

Köln (SID) - Vier deutsche Rennfahrerinnen hoffen auf einen Platz im 18-köpfigen Starterfeld der neuen Formel-Serie für Frauen. Zu den insgesamt 50 Namen, die sich für die "W-Series" qualifizieren wollen, gehören Angelique Germann (27, Pirmasens), Michelle Halder (19, Überlingen), Carrie Schreiner (20, Völklingen) und Doreen Seidel (33, Chemnitz).

David Coulthard glaubt an eine Formel 1 für Frauen © SID

Sie alle werden in den kommenden zwei Monaten im Rahmen eines dreitägigen Testprogramms auf ihre Tauglichkeit für die neue Serie geprüft. Auf dem Programm stehen Testfahrten und Fitness-Einheiten. Zu der Jury, die am Ende die 18 Teilnehmerinnen auswählt, gehören unter anderem die früheren Formel-1-Fahrer David Coulthard und Alexander Wurz.

Bekannt gegeben wird das endgültige Starterfeld kurz vor dem ersten Rennen am 3. Mai in Hockenheim. Gefahren wird die neue Serie im Rahmenprogramm der DTM, insgesamt umfasst die Premierensaison fünf Rennen. Die Gesamtsiegerin erhält 500.000 Dollar Preisgeld. Insgesamt ist die Serie mit 1,5 Millionen Dollar dotiert. Gefahren wird in Formel-3-Einheitsautos.