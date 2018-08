Mountainbike: Brandau überzeugt als EM-Fünfte

Glasgow (SID) - Mountainbikerin Elisabeth Brandau (Schönaich) hat sich bei den Europameisterschaften in Glasgow achtbar geschlagen. Im olympischen Cross-Country belegte die 32-Jährige am Dienstag in 1:35:37 Stunden den fünften Rang.

Elisabeth Brandau landete auf Platz fünf © SID

Die zweite deutsche Starterin Adelheid Morath (Freiburg/1:40:15) landete beim Sieg der Schweizer Weltmeisterin Jolanda Neff (1:31:29) auf dem 16. Rang. Das Podest komplettierten die Französin Pauline Ferrand-Prevot (1:33:33) und Githa Michiels aus Belgien (1:34:56).