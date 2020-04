Mountainbike-WM in Albstadt endgültig abgesagt

Albstadt (SID) - Die Mountainbike-Weltmeisterschaft im schwäbischen Albstadt ist rund einen Monat nach ihrer Verschiebung endgültig abgesagt worden. Dies teilte der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) am Donnerstag mit. Die Titelkämpfe hätten ursprünglich vom 25. bis 28. Juni stattfinden sollen.

"Es gab nach Bewertung der aktuellen Lage keine Alternative zur Absage der MTB-Weltmeisterschaft in Albstadt. Aus der Politik gab es klare Signale, dass auch im Oktober international noch mit gravierenden Reisebeschränkungen zu rechnen ist", sagte BDR-Präsident Rudolf Scharping: "Wir haben deshalb hier in Abstimmung mit der Stadt und dem Weltverband UCI die Notbremse gezogen, aber damit gleichzeitig auch die Weichen für die Zukunft des Radsports in dieser MTB-Hochburg gestellt."

Die Veranstalter hatten zumindest auf eine Verlegung ins Jahr 2021 gehofft. In den kommenden beiden Jahren sollen nun wie geplant Weltcups in Albstadt stattfinden.