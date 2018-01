Müller: "Mit uns ist nicht zu spaßen"

Leverkusen (SID) - Sehr zufrieden verließen die Stars von Fußball-Rekordmeister Bayern München nach dem geglückten Rückrundenauftakt die BayArena. "Wir wollten zeigen, dass mit uns nicht zu spaßen ist", kommentierte Weltmeister Thomas Müller den 3:1 (1:0)-Erfolg des Tabellenführers bei Verfolger Bayer Leverkusen, der zuvor 14 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen geblieben war.

Zufrieden nach dem Sieg in Leverkusen: Thomas Müller © SID

Es sei eine Partie gewesen, "die man gut anschauen konnte, mit gutem Tempo", resümierte Müller, der allerdings auch leise Kritik an der Spielweise der Bayern in gewissen Phasen des Spiels übte: "Wir haben zu viele lange Bälle gespielt, statt den Mut zu haben, in die Zwischenräumen zu spielen."

Bayern-Rückkehrer Sandro Wagner, der überraschend nicht in der Startelf der Münchner stand und erst in der 78. Minute für Torschütze Franck Ribery eingewechselt wurde, haderte nicht: "Ich wusste, dass es nicht einfach wird, hier zu spielen. Ich muss die Situation annehmen wie sie ist. Ich will der Mannschaft helfen."

Der niederländische Star Arjen Robben zeigte sich derweil sehr zufrieden mit dem Auftritt der Bayern im Rheinland: "Wir haben gut gestanden und die Räume genutzt. Auch mit unseren Standards waren wir gefährlich. Wir haben ein Zeichen gleich im ersten Spiel im neuen Jahr gesetzt, das war unser Ziel."