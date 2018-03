Müller reist ab - Schubert kurzfristig für U21 nachnominiert

Braunschweig (SID) - Torhüter Florian Müller fällt für das EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft am Dienstag (18.45 Uhr/Sky Sport News HD) im Kosovo aus. Der Schlussmann des Bundesligisten Mainz 05 reiste wegen Daumenbeschwerden aus dem Trainingslager in Braunschweig ab. Für ihn wurde der 19 Jahre alte Florian Schubert vom Zweitligisten Dynamo Dresden nachnominiert. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag mit.

Schubert reiste direkt aus dem Quartier der U20-Auswahl in Gütersloh nach Niedersachsen und steht zum ersten Mal im Kader der Mannschaft von DFB-Trainer Stefan Kuntz.