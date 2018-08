Müller über 200 m Achte - Zweites Gold für Asher-Smith

Berlin (SID) - Laura Müller (Rehlingen) hat bei der Heim-EM in Berlin im Finale über 200 m Platz acht belegt. Die 22-Jährige lief am Samstagabend in 23,08 Sekunden ins Ziel und blieb damit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Dina Asher-Smith (Großbritannien) gewann nach ihrem Sieg über 100 m über die doppelte Distanz in herausragenden 21,89 Sekunden (Jahresweltbestleistung) ihr zweites Gold.

Dina Asher-Smith wird ihrer Favoritenrolle gerecht © SID

Silber ging an Weltmeisterin und Europarekordlerin Dafne Schippers (Niederlande/22,14), Platz drei an deren Landsfrau Jamile Samuel (22,37).

Die deutsche Meisterin Jessica-Bianca Wessolly (Mannheim) und Rebekka Haase (LV Erzgebirge) hatten es bis ins Halbfinale geschafft. Die zunächst über 200 m vorgesehene Tatjana Pinto (Paderborn) verzichtete im Hinblick auf die 4x100-m-Staffel am Sonntag auf einen Start.

Vor zwei Jahren in Amsterdam hatte Gina Lückenkemper (Leverkusen) Bronze gewonnen, in diesem Jahr trat die EM-Zweite über 100 m nicht über 200 m an.