Müller wieder nur auf der Bayern-Bank

Augsburg (SID) - Rio-Weltmeister Thomas Müller sitzt zum sechsten Mal in Folge in Pflichtspielen beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München nur auf der Bank. Im Derby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg vertraut Trainer Niko Kovac dem Trio Robert Lewandowski, Kingsley Coman und Serge Gnabry im Angriff sowie dem neuen brasilianischen Star Philippe Coutinho im Mittelfeld.

Geht Müller im Winter? © SID

Überraschend steht der Spanier Javi Martinez in der Bayern-Anfangsformation bei den bayerischen Schwaben.