München auch von Wolfsburg nicht zu stoppen

Wolfsburg (SID) - Vizemeister Red Bull München zieht an der Spitze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter einsam seine Kreise. Die Bayern siegten bei den Grizzlys Wolfsburg nach wechselvollem Spielverlauf 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) und bauten ihren Vorsprung auf Verfolger Straubing Tigers zumindest vorübergehend auf 15 Punkte aus. Die Gastgeber hingegen verpassten durch ihre zweite Niederlage in den vergangenen drei Begegnungen den Sprung in die Play-off-Ränge.

Frank Maurer trifft zum Endstand gegen die Grizzlys © SID

Dabei schien eine Überraschung für Wolfsburg gleich zweimal im Bereich des Möglichen. Nach der frühen Führung durch Jeffrey Likens (2.) träumte der Wolfsburger Anhang ebenso von einem Erfolg wie nach der Aufholjagd der Grizzlys zum zwischenzeitlichen 3:3 durch Tore von Sebastian Furchner (36.) und Alexander Johansson (45.).

In der Schlussphase aber stellten Yasin Ehliz (53.) und Frank Mauer (60.) Münchens 15. Sieg im 16. Saisonspiel sicher. Zuvor hatten Trevor Parkes (9.), Patrick Hager (11.) und Maximilian Daubner (33.) für den vorübergehenden 3:1-Vorsprung der Gäste gesorgt.