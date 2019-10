München wieder siegreich - Haie gewinnen Derby

Köln (SID) - Tabellenführer Red Bull München ist in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Drei Tage nach dem Ende seiner Rekordserie von elf Siegen durch die erste Saisonniederlage bei den Straubing Tigers (1:5) gewannen die Münchner gegen die Krefeld Pinguine 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Die Düsseldorfer EG verpasste unterdessen durch ein 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) im rheinischen Derby bei den Kölner Haien den zumindest vorübergehenden Sprung auf Platz zwei.

Die Münchner bezwangen auch die Iserlohn Roosters © SID

In München brachten Frank Mauer (22.) und Yannic Seidenberg (37.) die Bayern im Mittelabschnitt nach Krefelds Drittelführung durch Chad Costello (19.) auf die Siegerstraße. Die Rheinländer kassierten dadurch ihre neunte Niederlage nacheinander.

Auch in Köln lagen die Gäste zunächst vorn. Doch nach dem DEG-Treffer von Chad Nehring (30.) wendeten die Haie das Blatt durch Tore von Jason Bast (40.), Kevin Gagne (47.), Jakub Kindl (51.) und Sebastian Uvira (59.) noch klar zu ihren Gunsten und feierten ihren dritten Erfolg in Serie. Düsseldorf hingegen musste damit seine erst zweite Niederlage in den vergangenen elf Spielen quittieren.