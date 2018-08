Münchens Alaba am Knie verletzt

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München bangt nach dem 5:0 (2:0)-Sieg im Supercup bei Eintracht Frankfurt um den Einsatz von David Alaba. Der am Knie verletzte Österreicher unterzog sich nach der Partie einer MRT-Untersuchung, eine Diagnose lag am Sonntagabend noch nicht vor. "Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Bei Eurosport ergänzte der Bosnier: "Ich will über einen Kreuzbandriss nicht nachdenken. Wir müssen abwarten."

Verletzte sich im Supercup: David Alaba © SID

Alaba war nach einem Zweikampf mit Danny da Costa auf Höhe der Bayern-Bank mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen geblieben (75.). Salihamidzic schlug beide Hände vor sein Gesicht. Weil die Bayern zu diesem Zeitpunkt schon dreimal gewechselt hatten, beendete der Meister die Partie zu zehnt.

"Er hat einen Schlag gegen das Knie bekommen, wir werden das untersuchen. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes", sagte Kovac, der abgesehen von der Verletzung zufrieden mit seiner Rückkehr nach Frankfurt war, im ZDF. "Wir haben das über 90 Minuten sehr gut gemacht", sagte der Kroate, der mit Frankfurt im vergangenen Mai das DFB-Pokalfinale 3:1 gegen die Bayern gewonnen hatte: "Das Ergebnis war auch in der Höhe verdient."