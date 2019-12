Münchens Basketballer stoppen Negativserie

Köln (SID) - Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat seine Pleitenserie in der EuroLeague gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic setzte sich nach zuvor drei Niederlagen in Serie gegen Schlusslicht Zenit St. Petersburg mit 77:69 (37:35) durch. Nach dem fünften Sieg im 13. Spiel liegen die Bayern zumindest in Reichweite des achten Play-off-Platzes (Chimki Moskau/7:6).

Lucic führt die Bayern mit 25 Punkten zum Sieg © SID

Vor 5197 Zuschauern im Audi Dome konnten sich die Gastgeber im ersten EuroLeague-Duell überhaupt gegen die Russen zunächst nicht entscheidend absetzen, dies glückte erst im dritten Viertel. Angeführt vom Topschützen Vladimir Lucic zogen die Münchner teilweise bis auf 14 Punkte davon. Dieses Polster reichte. Lucic kam als bester Werfer der Bayern auf 17 Punkte, Greg Monroe steuerte zwölf Zähler bei.