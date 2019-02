"Müssen liefern": Bremen will Serie in Berlin fortsetzen

Bremen (SID) - Werder Bremen will seinen Höhenflug im Bundesliga-Topspiel bei Hertha BSC am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) fortsetzen. "Es gibt keine Zufriedenheit bei uns, sondern jetzt müssen wir liefern", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt auf der Pressekonferenz am Donnerstag: "Jetzt kommt die Zeit, in der Entscheidungen fallen. Ich muss nicht extra darauf hinweisen."

Kohfeldt ist mit Werder in der Rückrunde noch unbesiegt © SID

Bremen ist in der Rückrunde noch ungeschlagen und holte in den vier Spielen seit der Winterpause acht Punkte (zwei Siege, zwei Remis).

Kohfeldt hat reichlich Respekt vor den Berlinern, die mit 31 Punkten einen Zähler mehr auf dem Konto haben und zuletzt mit dem 3:0 bei Borussia Mönchengladbach aufhorchen ließen. "Sie haben eine ausgeprägte taktische Flexibilität, aber auch eine klare Spielweise, über starke Körperlichkeit in der Spitze", sagte der Coach. Er erwartet eine "offensive Ausrichtung" des Gegners.

Die jüngste Statistik spricht für die Bremer: Die letzte Niederlage der Grün-Weißen gegen Berlin liegt über fünf Jahre zurück und datiert vom 13. Dezember 2013 (2:3 in Berlin). "Das spielt keine Rolle, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn diese Statistik bestehen bleibt", sagte Kohfeldt.