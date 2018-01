Muguruza verliert in Melbourne: 16 Gesetzte schon ausgeschieden

Melbourne (SID) - Nächster Favoritensturz bei den Australian Open in Melbourne: Bei Temperaturen jenseits der 35-Grad-Marke schied Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza bereits in der zweiten Runde aus. Die an Position drei gesetzte Spanierin unterlag Hsieh Su-Wei aus Taiwan 6:7 (1:7), 4:6. Damit sind vor dem Ende des vierten Turniertags bereits die Hälfte der 32 gesetzten Spielerinnen gescheitert, vor Muguruza hatte es auch Johanna Konta (Großbritannien/Nr. 9) getroffen.

Auch Garbine Muguruza fliegt raus © SID

In dieser Saison sind bei den vier Majors zum letzten Mal 32 Spielerinnen und Spieler gesetzt. Ab den Australian Open 2019 werden die Setzlisten auf jeweils 16 Profis reduziert. Die US Open hatten 2001 vor allem auf Drängen der TV-Sender eine Erweiterung der Setzlisten von 16 auf 32 Spieler durchgesetzt. Die Sender wollten erreichen, dass möglichst viele Stars in den späteren Runden dabei sind.