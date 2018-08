Multi-EM: Golferinnen in der Vorrunde gescheitert

Gleneagles (SID) - Der Kampf um die Medaillen findet bei der Europameisterschaft in Schottland ohne die deutschen Golferinnen statt. Am letzten Vorrunden-Spieltag gewann das Duo Isi Gabsa/Leticia Ras-Anderica gegen Spanien zwar mit eins auf, es reichte aber nur für Platz zwei in der Gruppe A. Die zweite deutsche Paarung, Olivia Cowan/Karolin Lampert, unterlag auch Frankreich und blieb sieglos. Nur die Sieger der vier Gruppen qualifizieren sich für das Halbfinale.

Olivia Cowan und ihre Partnerin bleiben sieglos © SID

Deutsche Männer sind auf der malerischen Anlage rund 75 km von Glasgow entfernt nicht am Start. Somit wird auch kein deutsches Team im Mixed-Wettbewerb am Samstag in die Entscheidung um die Medaillen eingreifen.