Mumpsalarm bei der Selecao: Nachimpfung vor Copa-Halbfinale

Rio de Janeiro (SID) - Ein Mumpsfall sorgt im Copa-America-Kader der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft für große Aufregung. Nur wenige Stunden vor dem 4:3 im Elfmeter-Drama beim Viertelfinale gegen Paraguay war bei Stürmer Richarlison die ansteckende Virusinfektion diagnostiziert worden. Um einen Ausbreitung der Kinderkrankheit im Selecao-Kader zu verhindern, werden nun vor dem Halbfinale am Dienstag alle Spieler zur Sicherheit nachgeimpft.

An Mumps erkrankt: Richarlison © SID

Richarlison hatte noch bis vergangenen Mittwoch alle Trainingseinheiten beschwerdefrei mitgemacht, wurde nach der Diagnose am Donnerstag jedoch umgehend in seinem Einzelzimmer isoliert. Der 22-Jährige vom englischen Premier-League-Klub FC Everton stand in den ersten beiden Gruppenspielen des Rekordweltmeisters gegen Bolivien (3:0) und Venezuela (0:0) in der Anfangsformation, verlor danach aber seinen Stammplatz.