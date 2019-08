Murray bedauert zu schnellen US-Open-Verzicht

Köln (SID) - Der britische Tennisstar Andy Murray hat seinen schnellen Verzicht auf eine Teilnahme an den US Open in New York (26. August bis 8. September) bedauert. Der zweimalige Olympiasieger war am Montag in Cincinnati bei seinem Comeback nach überstandener Hüft-Operation in seinem Auftaktmatch gescheitert. Danach hatte der 32-Jährige erklärt, er werde beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres nicht antreten. Die ihm angebotene Wildcard für das Hauptfeld, das nach dem Modus best of five gespielt wird, hatte er abgelehnt.

Andy Murray scheiterte in Cincinnati in der ersten Runde © SID

Die generelle Absage für Flushing Meadows bereute Murray am Tag danach. "Ich bin aufgewacht und habe gedacht, ich will Drei-Satz-Matches spielen. Dort könnte ich sehen, ob ich bereit bin", sagte der Schotte, der gerne in der Qualifikation für die US Open angetreten wäre, der BBC. Die Quali-Matches werden im Modus best of three ausgetragen.

"Leider war es zu spät", sagte Murray. Der US-Verband USTA hatte seine neun Wildcards für die Quali bereits an neun US-Spieler vergeben. Der dreimalige Grand-Slam-Gewinner Murray überlegt nun, ob er in der kommenden Woche am ATP-Turnier in Winston-Salem teilnehmen wird. Bei den US Open will er im Herrendoppel und im Mixed antreten. Wer seine Partner sein werden, ist noch unklar.