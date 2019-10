Murray erstmals seit zweieinhalb Jahren in einem ATP-Endspiel

Köln (SID) - Der zweimalige Wimbledonsieger Andy Murray kommt bei seiner Comeback-Tour nach langer Verletzungspause immer besser in Fahrt. Beim Turnier in Antwerpen erreichte der 32 Jahre alte Schotte am Samstag durch ein 3:6, 7:5, 6:2 gegen den Franzosen Ugo Humbert erstmals seit gut zweieinhalb Jahren ein Endspiel auf der ATP-Tour.

Andy Murray erreicht das Endspiel in Antwerpen © SID

In dem greift der auf Weltranglistenplatz 243 abgestürzte Murray gegen den Schweizer Stan Wawrinka nach seinem ersten Titel seit Dubai Anfang März 2017. Dem ehemaligen Weltranglistenersten war im Januar dieses Jahres ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt worden, nachdem er wegen der anhaltenden Schmerzen eigentlich schon das Ende seiner Karriere angekündigt hatte.