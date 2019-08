Murray scheitert am Bruder: Letztes Doppel auf absehbare Zeit

Köln (SID) - Ausgerechnet der eigene Bruder hat den vorerst letzten Doppel-Auftritt des britischen Tennisstars Andy Murray vorzeitig beendet. Der zweimalige Olympiasieger unterlag im Viertelfinale des ATP-Masters in Cincinnati an der Seite des spanischen Routiniers Feliciano Lopez gegen Jamie Murray und den Engländer Neil Skupski 7:6 (7:5), 5:7, 4:10.

Andy Murray schied beim ATP-Masters im Doppel aus © SID

"Es war hart und nicht das angenehmste Spiel. Die Stimmung auf dem Platz war irgendwie mau, was auch mal normal ist", sagte Andy Murray: "Aber es ist okay, und ich bin froh, dass Jamie durchgekommen ist."

Der 32 Jahre alte Murray hatte zuvor seinen Verzicht auf die US Open erklärt, wo er im Doppel und Mixed antreten wollte. "Mit Doppel hat es sich auf absehbare Zeit", sagte der dreimalige Grand-Slam-Gewinner der BBC, "ich möchte im Einzel wieder auf ein gutes Niveau kommen. Darauf richte ich nun meine ganze Energie." In der kommenden Woche spielt Murray dank einer Wildcard beim ATP-Turnier in Winston-Salem. In North Carolina bekommt er es in der ersten Runde erstmals mit dem US-Amerikaner Tennys Sandgren zu tun.

Murray und sein ein Jahr älterer Bruder Jamie hatten 2015 gemeinsam den Davis-Cup für Großbritannien gewonnen sowie zwei Doppel-Titel auf der ATP-Tour geholt. Einander gegenüber hatten sich die Murrays zuletzt 2015 im Achtelfinale von Montreal gestanden. Damals siegte Jamie an der Seite des Australiers John Peers gegen Andy und den Inder Leander Paes.