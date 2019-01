Murray soll mit Statue in Wimbledon geehrt werden

Wimbledon (SID) - Dem zweimaligen Wimbledon-Sieger Andy Murray wird an der legendären Grand-Slam-Stätte voraussichtlich eine ganz besondere Ehre zuteil. Nach seinem spätestens für den Sommer angekündigten Rücktritt soll der Schotte mit einer Statue auf der Anlage in London geehrt werden. Das stellte Richard Lewis, Geschäftsführer des ausrichtenden All England Lawn Tennis and Croquet Club, in Aussicht.

Triumphierte zweimal in Wimbledon: Andy Murray © SID

"Ich bin sicher, dass so etwas wie eine Statue angefertigt wird. Wir hatten immer das Gefühl, dass das Karriereende von Andy der richtige Zeitpunkt sein würde, um seine außergewöhnliche Karriere zu würdigen", sagte Lewis in der BBC.

Neben seinen Erfolgen in Wimbledon (2013, 2016) und bei den Olympischen Spielen in London 2012 und Rio 2016 gewann er auch die US Open in New York (2012). Am vergangenen Freitag hatte der 31-Jährige erklärt, seine Karriere spätestens nach dem Grand-Slam-Turnier in seiner Londoner Heimat (1. bis 14. Juli) beenden zu wollen.

Mit einer Statue in Wimbledon wäre Murray in glorreicher Gesellschaft. Seit 1984 steht vor den Toren von Wimbledon ein Bronzedenkmal des achtmaligen Grand-Slam-Siegers Fred Perry. Von 1934 bis 1936 hatte der Brite drei Mal in Serie in Wimbledon triumphiert. Murray war 2013 der erste Brite seit Perry, der Wimbledon gewinnen konnte. Für seine Verdienste wurde Murray zum Ritter geschlagen.