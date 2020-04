Murray warnt vor schnellem Neustart im Tennis

London (SID) - Der frühere Weltranglistenerste Andy Murray steht einer schnellen Rückkehr des internationalen Profi-Tennis in Zeiten der Coronakrise äußerst kritisch gegenüber. "Im Moment gibt es Wichtigeres", sagte der Brite am Dienstag: "Wenn wir wieder mit Weltreisen beginnen, bringt das vielleicht eine zweite Infektionswelle und alles würde wieder verlangsamt. Das will niemand."

Andy Murray warnt vor schnellem Neustart © SID

Nach Meinung des 32-Jährigen müsse Tennis aufgrund der über den gesamten Globus verteilten Turniere als eine der letzten Sportarten aus der Coronapause starten. Offiziell ist der Spielbetrieb auf der WTA-Tour der Frauen und der ATP-Tour der Männer vorerst bis zum 13. Juli ausgesetzt.

"Zunächst wollen wir alle unser normales Leben wiederhaben, ausgehen, Freunde treffen, Freiheiten genießen", sagte Murray: "Und mit der Zeit lassen die Umstände dann hoffentlich auch Reisen wieder zu und unser Sport kehrt auch wieder zur Normalität zurück. Aber ich glaube nicht, dass das sehr bald geschieht."