Musiala: Jüngster deutscher Champions-League-Torschütze

München (SID) - Der 17 Jahre alte Jamal Musiala hat Champions-League-Geschichte geschrieben: Der Mittelfeldspieler avancierte beim 4:1 (3:0) von Bayern München im Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom mit seinem Treffer zum 2:0 (24.) zum jüngsten deutschen Torschützen in der Königsklasse. Musiala löste Sammy Kuffour vom FC Bayern ab.

Jüngster deutscher CL-Torschütze: Jamal Musiala © SID

Zudem ist der Bayern-Profi der zweitjüngste Torschütze in einem K.o.-Spiel in der Champions League. Jünger war nur Bojan Krkic, der am 1. April 2008 für den FC Barcelona gegen Schalke 04 im Alter von 17 Jahren und 216 Tagen getroffen hatte. Musiala wird am Freitag 18.