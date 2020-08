Muskelfaserriss: Boateng fällt aus

München (SID) - Triple-Sieger Bayern München muss zum Saisonstart voraussichtlich auf Abwehrspieler Jerome Boateng verzichten. Der Rio-Weltmeister hat sich im Champions-League-Finale gegen Paris St. Germain (1:0) einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen. Das gaben die Bayern am Dienstag bekannt.

Boateng verletzte sich im CL-Finale gegen Paris © SID

Boateng (31) war im Endspiel am vergangenen Sonntag in der 25. Minute gegen Niklas Süle ausgewechselt worden. Süle dürfte damit auch im Erstrundenspiel der Münchner im DFB-Pokal am 11. September (20.45 Uhr/Sport1 und Sky) gegen Fünftligist 1. FC Düren gesetzt sein, mit dem der deutsche Rekordmeister in die neue Saison startet.