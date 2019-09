Muskelfaserriss: Fortuna vorerst ohne Zimmer

Düsseldorf (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss vorerst ohne Rechtsverteidiger Jean Zimmer auskommen. Der 25-Jährige hat sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Diese Diagnose gab der Klub am Montag bekannt. Zimmer hatte die Verletzung im Training am Samstag erlitten und war beim 1:2 am Sonntag gegen den SC Freiburg ausgefallen.