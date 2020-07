Muskelverletzung: Marcelo fehlt Real im Titelkampf

Madrid (SID) - Der spanische Tabellenführer Real Madrid muss im Meisterschaftfinale auf die Dienste seines brasilianischen Fußballprofis Marcelo (32) verzichten. Der Linksverteidiger hat sich nach Angaben der Königlichen eine "Muskelverletzung im linken Adduktorenbereich" zugezogen.

Marcelo fehlt Real mit einer Muskelverletzung © SID

Laut spanischen Medien muss Marcelo rund drei Wochen aussetzen, was für ihn das vorzeitige Saisonaus bedeuten würden. Am 19. Juli endet die Spielzeit in Spanien, derzeit steht Real vor Dauerrivale FC Barcelona auf Tabellenplatz eins.