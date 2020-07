Muskelverletzung bei Barcas Griezmann

Köln (SID) - Weltmeister Antoine Griezmann hat sich eine Muskelverletzung im rechten Bein zugezogen und fehlt dem spanischen Meister FC Barcelona auf unbestimmte Zeit. Dies teilten die Katalanen nach medizinischen Tests beim 29-jährigen Franzosen am Sonntagvormittag mit. Griezmann war beim 1:0 bei Real Valladolid am Samstag in der Halbzeitpause durch Luis Suarez ersetzt worden.