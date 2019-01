Muskelverletzung bei Schalker Serdar

Benidorm (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss zum Rückrundenauftakt vermutlich auf Suat Serdar verzichten. Der U21-Nationalspieler hat laut Vereinsauskunft eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten, er wird im Spanien-Trainingslager der Schalker (bis 12. Januar in Benidorm) nicht mehr trainieren können.

Suat Serder zog sich eine Muskelverletzung zu © SID

Der zentrale Mittelfeldspieler wird zunächst vor Ort von der medizinischen Abteilung betreut. Nach der Rückkehr nach Gelsenkirchen soll am 14. Januar eine MRT-Untersuchung erfolgen. Am 20. Januar startet Schalke nach einer enttäuschenden Hinrunde mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg in die zweite Saisonhälfte.