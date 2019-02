Muskelverletzung bremst Werder-Profi Harnik wochenlang aus

Bremen (SID) - Personeller Rückschlag für den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen im Rennen um die Europapokal-Plätze: Stürmer Martin Harnik steht Trainer Florian Kohfeldt wochenlang nicht zur Verfügung. Der 31 Jahre alte Angreifer hat beim Pokalsieg bei Borussia Dortmund (4:2 i.E.) eine schwere Muskelverletzung im Hüftbereich erlitten.

Martin Harnik hatte das Spiel gegen Wolfsburg verpasst © SID

"Das ist für Martin und uns sehr bitter. Martin hat eine gute Vorbereitung gespielt und in den letzten Wochen unterstrichen, wie wichtig er mit seinen Toren für uns ist", sagte Kohfeldt vor dem Duell gegen den FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky): "Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird und uns in der entscheidenden Phase der Saison wieder dabei sein kann."