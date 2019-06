Muskuläre Probleme: Coman angeschlagen in die Sommerpause

Andorra la Vella (SID) - Offensivspieler Kingsley Coman von Fußball-Rekordmeister Bayern München geht leicht angeschlagen in die Sommerpause. Der französische Nationalspieler verpasste das Auswärtsspiel in der EM-Qualifikation in Andorra (4:0), nachdem bei dem 22-Jährigen beim Aufwärmen muskuläre Probleme aufgetreten waren. Das teilten die Münchner am Dienstagabend mit. Ursprünglich war Coman für die Startelf vorgesehen gewesen.