Muskuläre Probleme: Gnabry nicht in der Startelf

Tallinn (SID) - Der formstarke Serge Gnabry steht aufgrund muskulärer Probleme nicht in der Startelf der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel am Sonntagabend (20.45 Uhr/RTL) in Estland. Das twitterte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) rund zwei Stunden vor dem Anpfiff in Tallinn. Der DFB bezeichnete die Entscheidung als "Vorsichtsmaßnahme".

Wegen Muskelproblemen nicht in Startelf: Serge Gnabry © SID

Gnabry erzielte am vergangenen Mittwoch im Länderspiel gegen Argentinien (2:2) sein zehntes Tor im elften Länderspiel.