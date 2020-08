Muskuläre Verletzung: Düsseldorf muss auf Bodzek verzichten

Köln (SID) - Fußballprofi Adam Bodzek von Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat sich im Training verletzt und fällt vorerst aus. Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler habe eine muskuläre Verletzung erlitten und wird dem Bundesliga-Absteiger "in den nächsten Tagen" fehlen, teilte die Fortuna am Mittwoch mit. Bodzek stand in der abgelaufenen Spielzeit in 28 Ligaspielen auf dem Platz.