NBA-Allstar Simmons verzichtet auf Basketball-WM

Köln (SID) - NBA-Allstar Ben Simmons steht der australischen Basketball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft nicht zur Verfügung. "Ich habe die schwierige Entscheidung getroffen, auf die WM in China zu verzichten", schrieb der 22-Jährige von den Philadelphia 76ers bei Twitter.

Konzentration auf die NBA: Ben Simmons © SID

Simmons hat gerade einen neuen mit 170 Millionen Dollar (rund 151 Millionen Euro) dotierten Fünfjahresvertrag bis 2025 unterschrieben und will sich auf seine Aufgabe bei den Sixers konzentrieren. Sein Agent Rich Paul hatte zuletzt bereits angedeutet, dass es wohl nichts mit einer Teilnahme an der WM (31. August bis 15. September) werden wird.

Die Australier haben trotzdem noch einige NBA-Profis in ihren Reihen, darunter Joe Ingles (Utah Jazz), Patty Mills (San Antonio Spurs) und Aron Baynes (Phoenix Suns). Australien trifft in der Vorrunde in der Gruppe H auf Kanada, den Senegal und Litauen. Die "Boomers" könnten in der zweiten Gruppenphase auf die deutsche Mannschaft treffen.