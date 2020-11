NBA: Allstar-Wochenende 2021 nicht in Indianapolis

Köln (SID) - Das Allstar-Wochenende der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA im Februar 2021 wird nicht wie ursprünglich geplant in Indianapolis stattfinden. Darauf habe sich die Liga gemeinsam mit der Franchise geeinigt, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Grund dafür seien die "Bedingungen für die öffentliche Gesundheit", die eine planmäßige Durchführung unmöglich machen würden.

Die Heimat der Pacers wird 2024 Allstar-Austragungsort © SID

Das Allstar-Wochenende wird stattdessen im Jahr 2024 nach "Circle City" einkehren. Neue Pläne zum kommenden Event würden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, so die Liga.