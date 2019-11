NBA: Anthony unterschreibt bei den Trail Blazers

Los Angeles (SID) - Der dreimalige Basketball-Olympiasieger Carmelo Anthony hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA nach langer Suche bei den Portland Trail Blazers einen neue sportliche Heimat gefunden. Der 35 Jahre alte zehnmalige All Star hatte in der vergangenen Saison nach nur zehn Spielen die Zusammenarbeit mit den Houston Rockets beendet und war seitdem auf der Suche nach einem neuen Klub.

Carmelo Anthony unterschreibt bei den Trail Blazers © SID

Über die Vertragsmodalitäten machten die Trail Blazers keine Angaben. "Carmelo ist ein etablierter Star in dieser Liga, er wird eine angesehene und respektierte Persönlichkeit in unserer Umkleidekabine sein", sagte Präsident Neil Olshey. Anthony absolvierte in 16 NBA-Spielzeiten insgesamt 1064 Spiele für die Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder und die Rockets und erzielte im Schnitt 24 Punkte.