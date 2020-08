NBA: Aus für Kleber und die Mavericks - Theis startet erfolgreich

Köln (SID) - Nationalspieler Maximilian Kleber ist in der Basketball-Profiliga NBA mit seinen Dallas Mavericks im Play-off-Achtelfinale gescheitert. Die Texaner unterlagen den Los Angeles Clippers im sechsten Spiel 97:111 und verloren die Best-of-seven-Serie 2:4. Seit dem Titelgewinn 2011 mit Dirk Nowitzki hat es Dallas nicht mehr ins Viertelfinale geschafft.

Dallas und Kleber scheitern an den Los Angeles Clippers © SID

Der Würzburger zog trotz des Ausscheidens eine positive Bilanz. "Vieles, auf das man stolz sein kann, und vieles, worauf man sich freuen kann!!!", schrieb Nowitzki (42) bei Twitter.

Kleber (28), der in der Startformation als Center begann, kam auf neun Punkte und sechs Rebounds. Bester Spieler der Mavs war einmal mehr der slowenische Jungstar Luka Doncic mit 38 Punkten, neun Rebounds und neun Assists. Kawhi Leonard (33 Punkte, 14 Rebounds) führte L.A. in die zweite Runde, die Clippers spielen gegen die Denver Nuggets oder Utah Jazz. Im Duell steht es 3:3.

"Ich bin stolz auf unsere Mannschaft", sagte Doncic: "Wir haben bis zum Ende gekämpft, aber die Clippers sind ein großartiges Team, deshalb war es schwierig." Dallas kam nach einem 23-Punkte-Rückstand Anfang des Schlussviertels noch einmal heran (82:88), zum Sieg reichte es nicht mehr.

"Es war aus vielen Gründen eine schwierige Serie. Einige Jungs haben uns gefehlt", sagte Trainer Rick Carlisle: "Man hasst es zu verlieren, aber der Einsatz war phänomenal." Die Mavericks mussten unter anderem erneut ohne Kristaps Porzingis auskommen.

Beim Blick in die Zukunft gab sich Carlisle optimistisch. "Wir sind auf dem Weg nach oben", sagte der Headcoach. Es werde allerdings mühsam, "wieder in die Play-offs zu kommen". In der ersten Saison nach dem Abschied von Superstar Nowitzki stand Dallas immerhin erstmals seit 2016 wieder in der Meisterrunde.

Derweil ist Daniel Theis (28) mit den Boston Celtics erfolgreich ins Viertelfinale gestartet. Im ersten Duell der Best-of-seven-Serie gewann der Rekordmeister in Orlando/Florida gegen den Titelverteidiger Toronto Raptors klar mit 112:94. Center Theis erzielte 13 Punkte in 26 Spielminuten und steuerte starke 15 Rebounds bei.

Für beide Teams war es die erste Partie nach dem NBA-Spielerstreik. Die Milwaukee Bucks, die ebenfalls im Halbfinale der Eastern Conference stehen, hatten am Mittwoch ihr Play-off-Spiel aus Protest gegen Polizeigewalt in den USA boykottiert. Die NBA hatte daraufhin pausiert und den Spielbetrieb am Samstag wieder aufgenommen.