NBA-Boss Silver über Nowitzki: "Klar, dass es seine letzte Saison ist"

Charlotte (SID) - NBA-Commissioner Adam Silver ist fest davon überzeugt, dass Dirk Nowitzki in diesem Jahr seine Karriere in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga beenden wird. "Als ich ihn unter Schmerzen das Feld hoch und runter laufen sah, war klar, dass es seine letzte Saison ist", sagte der Ligaboss am Rande des Allstar-Games in Charlotte/North Carolina.

NBA-Boss Adam Silver geht von Nowitzkis Karriereende aus © SID

Aus diesem Grund habe sich die NBA entschieden, den Superstar der Dallas Mavericks nachträglich für das Showspiel zu nominieren. Es sei eine "wundervolle Gelegenheit" gewesen.

Nowitzki (40) hat noch nicht bekannt gegeben, ob er nach seiner 21. Spielzeit aufhören wird. Es spricht aber wenig dafür, dass der zu Saisonbeginn von argen Verletzungsproblemen geplagte Würzburger weitermacht.