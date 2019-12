NBA: Boston beendet Auswärtsmisere

Köln (SID) - Die Boston Celtics haben ihren Negativlauf in der Fremde in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA beendet. Das Team von Nationalspieler Daniel Theis gewann bei den New York Knicks 113:104 und feierte nach drei Auswärtsniederlagen in Folge wieder einen Sieg.

Daniel Theis verlor mit Boston zum dritten Mal in Folge © SID

Theis kam in 17 Minuten Spielzeit nur auf zwei Punkte und zwei Rebounds. Für Boston stehen nun erstmal drei Heimspiele nacheinander an, zunächst am Donnerstag (1.30 Uhr MEZ) gegen Miami Heat.