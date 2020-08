NBA: Boston mit Theis erstes Team im Viertelfinale - Doncic überragt bei Mavericks-Sieg

Miami (SID) - Die Boston Celtics mit Basketball-Nationalspieler Daniel Theis haben als erstes Team das Play-off-Viertelfinale in der nordamerikanischen Profiliga NBA erreicht. Der Rekordmeister besiegte die Philadelphia 76ers mit 110:106 und entschied die Serie mit 4:0 für sich. Center Theis erzielte mit 15 Punkten seine beste Ausbeute nach der Coronapause, hinzu kamen vier Rebounds.

Mit Boston im Play-off-Viertelfinale: Daniel Theis © SID

Gegner in der Runde der besten acht Mannschaften sind die Toronto Raptors. Der Titelverteidiger bezwang die Brooklyn Nets mit 150:122 und machte damit den 4:0-Sweep perfekt.

Für eine Schrecksekunde sorgte Philadelphias Tobias Harris, als er mit dem Kopf auf das Parkett knallte. Harris verletzte sich am linken Auge, konnte nach einer Pause aber weiterspielen.

In einem nervenaufreibenden vierten Spiel glichen die Dallas Mavericks um Nationalspieler Maximilian Kleber in der Serie auf 2:2 aus. In Abwesenheit des verletzten Kristaps Porzingis gewannen die Texaner nach einem zwischenzeitlichen 21-Punkte-Rückstand gegen die Los Angeles Clippers mit 135:133 nach Verlängerung.

Mit der Schlusssirene versenkte der überragende Spielmacher Luka Doncic den entscheidenden "Buzzer Beater" - mit 43 Punkten, 17 Rebounds und 13 Assists legte der Slowene ein Triple-Double auf. "Dieses Spiel war von einem anderen Planeten," sagte Mavericks-Coach Rick Carlisle.