NBA: Celtics-Allstar Irving fehlt auch in den Play-offs

Boston (SID) - Die Boston Celtics müssen auch für die kompletten Play-offs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auf ihren Allstar Kyrie Irving verzichten. Das teilte das Team am Donnerstag mit. Der zuletzt bereits verletzte 26-Jährige muss sich am Samstag einer weiteren Operation am linken Knie unterziehen und wird nicht wie erhofft im Laufe der K.o.-Runde sein Comeback geben. Irving werde erst "in vier bis fünf Monaten" wieder voll belastbar sein.

Knie-OP: Kyrie Irving fällt wochenlang aus © SID

Das Team des ebenfalls verletzten deutschen Nationalspielers Daniel Theis ist längst für die Play-offs qualifiziert, die am 14. April beginnen. Die Celtics belegen den zweiten Platz in der Eastern Conference.

"Manchmal ist es sehr schwierig, die unkontrollierbaren Dinge im Leben zu akzeptieren", schrieb Irving auf Instagram. Als er von der Notwendigkeit der Operation erfuhr, sei das "definitiv so ein Moment gewesen, den ich akzeptieren und hinter mir lassen muss". Die Verletzung sei "ein Test der eigenen Ausdauer und des Willens, diese Saison war nur eine Momentaufnahme von dem, was von mir kommen wird."

Schon im Jahr 2015 waren bei Irving zur Reparatur der angerissenen Patellasehne im linken Knie ein Draht und zwei Schrauben eingesetzt worden. Vor wenigen Wochen wurde zunächst der Draht entfernt, bei der nun anstehenden Operation müssen aber auch die beiden Schrauben entnommen werden. Nötig ist dieser erneute Eingriff, weil die Ärzte eine bakterielle Infektion feststellten, die nur auf diesem Wege sicher bekämpft werden könne. Der Schaden an seiner Patellasehne sei dagegen "komplett verheilt, sein Knie ist gesund".

Theis hatte Mitte März einen Meniskusriss im linken Knie erlitten und wird erst in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit zurück erwartet.