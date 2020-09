NBA: Celtics erhöhen gegen die Raptors, auch Denver ist weiter

Orlando (SID) - Die Boston Celtics mit Nationalspieler Daniel Theis haben ihre Führung im Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Profiliga NBA ausgebaut. Der Rekordmeister setzte sich auch im zweiten Duell der Best-of-Seven-Serie in Orlando/Florida gegen Titelverteidiger Toronto Raptors durch. Zum 102:99-Erfolg trug Center Theis drei Punkte und neun Rebounds bei.

Theis (r.) erzielte drei Punkte © SID

Beste Werfer der Celtics waren Jungstar Jayson Tatum mit 34 Zählern und Marcus Smart mit 19, für die Raptors erzielte OG Anunoby 20 Punkte. Das dritte Duell steigt am Donnerstag (Ortszeit) in der "Bubble" in Disney World.

Auch die Denver Nuggets dürfen weiter vom Meistertitel träumen. Das Team um die Starspieler Nikola Jokic und Jamal Murray schaffte mit einem 80:78 im siebten Spiel gegen Utah Jazz den Einzug ins Viertelfinale. Jokic kam auf 30 Punkte als bester Scorer, Utah hatte in Donovan Mitchell mit 22 Punkten seinen besten Werfer.