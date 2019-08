NBA-Champion Lin wechselt nach China

Peking (SID) - NBA-Champion Jeremy Lin zieht es nach China. Der 31 Jahre Basketballprofi schließt sich den Beijing Shougang Ducks an. Dies gab der Klub aus der China Basketball Association (CBA) bekannt. Lin ist der erste Amerikaner mit asiatischen Wurzeln, der in der Starliga den Titel gewann.

NBA-Champion Jeremy Lin wechselt nach China © SID

Lins Stern ging 2012 auf, als er in den USA mit famosen Leistungen die "Linsanity" auslöste. In den vergangenen Jahren wurde er jedoch immer mehr zu einem Wandervogel innerhalb der Liga. Zuletzt stand er bei den Toronto Raptors unter Vertrag, spielte beim Titelgewinn aber nur eine Nebenrolle. In den USA erhielt Lin kein Vertragsangebot mehr, in China wird er von vielen Fans verehrt.