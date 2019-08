NBA-Champion Toronto Raptors eröffnet neue Saison

Köln (SID) - Die Toronto Raptors werden die neue Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA eröffnen. Die Kanadier empfangen zum Auftakt der Mission Titelverteidigung am 22. Oktober die New Orleans Pelicans mit Supertalent Zion Williamson (19), erster Pick im diesjährigen Draft. Das ging aus dem Spielplan hervor, den die Liga am Montag veröffentlichte.

Die Raptors gewannen ihren ersten Titel © SID

Am gleichen Tag kommt es außerdem noch zum großen Stadtderby zwischen den Los Angeles Lakers mit Superstar LeBron James und den Los Angeles Clippers mit dem Ex-Raptor Kawhi Leonard, MVP (wertvollster Spieler) der Finalserie 2019.

Nationalspieler Maximilian Kleber trifft einen Tag später mit den Dallas Mavericks, die erstmals seit mehr als 20 Jahren ohne Dirk Nowitzki in eine neue Saison starten, auf die Washington Wizards um Moritz Wagner und Isaac Bonga. DBB-Teamkollege Daniel Theis muss mit den Boston Celtics zu den Philadelphia 76ers.

Deutschlands NBA-Star Dennis Schröder ist mit seinen Oklahoma City Thunder bei den Utah Jazz zu Gast. Die Houston Rockets mit Isaiah Hartenstein empfangen am 24. Oktober die Milwaukee Bucks mit "Greek Freak" Giannis Antetokounmpo, wertvollster Spieler der vergangenen Saison.

Für die 30 Teams stehen im Kampf um die Play-offs insgesamt 82 Spiele auf dem Programm.