NBA: Clippers zu stark für Dallas

Washington (SID) - Mit einer starken Defensive haben die Los Angeles Clippers den Lauf der Dallas Mavericks um Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber in der NBA gestoppt. Die Texaner, die zuvor fünf Spiele in Folge gewonnen hatten, unterlagen den Clippers mit 99:114. Mavericks-Topscorer Luka Doncic tat sich besonders schwer mit den Gästen, der Slowene brachte keinen seiner acht Dreierversuche im Korb unter.

Enttäuscht: Luka Doncic © SID

Insgesamt kam Doncic auf 22 Punkte, acht Rebounds und sechs Assists. In den letzten vier Partien hatte Doncic immer mindestens 30 Zähler beigesteuert. Kleber blieb erstmals seit dem 14. November ohne Punkte. Für die Clippers, die die Superstars Kawhi Leonard und Paul George erst zum vierten Mal in dieser Saison gemeinsam einsetzen konnten, war es der sechste Erfolg in Serie.

Im zweiten Spiel des Abends unterlagen die Washington Wizards um die Nationalspieler Moritz Wagner und Isaac Bonga bei den Denver Nuggets mit 104:117. Für die Wizards war es bereits die zehnte Saisonniederlage.